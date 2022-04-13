Битва за Донбас: Путін хоче зібрати війська, які перевищують українські 5 до 1 – The Times

Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається стягнути з усієї Росії війська для битви за Донбас. Він хоче досягти чисельної переваги у співвідношенні 5 до 1, проте навіть це не гарантує РФ перемоги над українцями.

Про це йдеться у матеріалі видання The Times.

Журналісти уточнили з посиланням на українське військове джерело, що РФ все одно не вдасться досягти кількості військових, необхідної для перемоги Росії.

Так, в американському аналітичному центрі повідомляють, що росіяни намагатимуться збільшити свої зусилля навколо Ізюму на південному сході від Харкова, перш ніж рушити далі на південь, щоби спробувати захопити місто Слов’янськ.

Після цього росіяни планують просування на південний схід, щоб оточити український контингент.

– Росіяни спробують кинути якнайбільше сухопутних військ проти українців відразу, щоб отримати правильне співвідношення сил, знаючи, що українці на сході перебувають у небезпеці, – сказав колишній британський військовий головнокомандувач, генерал сер Річард Берронс.

Проте, незважаючи на спроби Путіна розтрощити українців, військові джерела в Києві наполягають на тому, що кількість військ, яка, як очікується, хлине на схід найближчими днями, все ж таки не відповідає числу, необхідному для перемоги Росії. Повідомляється, що окопна війна залишається характерною рисою конфлікту в Європі, а українські війська готуються до російського натиску, що наближається.

Найкраще українці окопалися саме навколо Донбасу – ще відколи Росія напала на цей регіон у 2014 році, але наступні тижні “стануть найбільшим випробуванням” – про це попереджає Міноборони Британії.

– Останні вісім років конфлікту в цьому регіоні сформували ландшафт, який нагадує Західний фронт на півночі Франції та Бельгії понад сто років тому: довгі вузькі траншеї, вкопані в землю, зміяться на багато миль через Донбас, де, як очікується, відбуватимуться вирішальні битви війни, – йдеться у матеріалі.

Міністр збройних сил Британії Джеймс Гіпі заявив, що “дуже ймовірно”, що Україна може забезпечити перемогу на сході, оскільки українським військовим “вітер дме в спину” (попутний вітер, удача на їхньому боці, – Ред.).

Також повідомляється, що Росія завдає удару по Донбасу в найбільш невідповідну пору року, тому що м’який грунт означає, що танки і вантажівки ризикують застрягти в бруді, якщо наважаться перетнути бездоріжжя.

Якщо ж вони триматимуться траси, колони бронетехніки будуть уразливими для атак українських безпілотників.

Британські військові, які постійно оцінюють ситуацію, зазначають, що вони, як і раніше, впевнені, що українці здобудуть перемогу. Вони наполягають на тому, що жоден аспект російської воєнної кампанії не пішов за планом.

У своєму твіті Міністерство оборони заявило, що Росія втратила 2 151 автомобіль, артилерійську зброю і літаки, що більш ніж утричі перевищує втрати, завдані українцям, які підтримуються Заходом.

Повідомляється, що з початку конфлікту понад 30 тис. російських військовослужбовців було вбито, поранено або взято в полон.