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Факти / Україна

Карта бойових дій на 13.04.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Карта бойових дій на 13.04.2022 – ситуація на фронті

На 49-ту добу повномасштабної війни в Україні росіяни не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях, а також активно ведуть повітряну розвідку.

Карта бойових дій в Україні на 12.04.2022

Карта бойових дій 12 квітня 2022

На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати та обстрілювати з артилерії Харків.

На деяких тимчасово зайнятих територіях росіяни вдаються до формування підрозділів так званої народної міліції.

На Донецькому і Таврійському напрямках під ударами авіації РФ і надалі перебуває Маріуполь.

Нині росіяни наступають у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На Південнобузькому напрямку російські військові безуспішно намагаються заволодіти окремими населеними пунктами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW

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