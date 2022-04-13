Карта бойових дій на 13.04.2022 – ситуація на фронті

На 49-ту добу повномасштабної війни в Україні росіяни не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях, а також активно ведуть повітряну розвідку.
Карта бойових дій в Україні на 12.04.2022
На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати та обстрілювати з артилерії Харків.
На деяких тимчасово зайнятих територіях росіяни вдаються до формування підрозділів так званої народної міліції.
На Донецькому і Таврійському напрямках під ударами авіації РФ і надалі перебуває Маріуполь.
Нині росіяни наступають у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.
На Південнобузькому напрямку російські військові безуспішно намагаються заволодіти окремими населеними пунктами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW