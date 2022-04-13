Літак, гелікоптери та безпілотники: яких втрат зазнала армія РФ в Україні 12 квітня

На 49-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України знищили ще близько двох сотень російських загарбників.

Таким чином із 24 лютого до 13 квітня армія Російської Федерації втратила близько 19,8 тис. особового складу.

Крім того, 12 квітня українські захисники знищили 23 одиниці автомобільної техніки та 18 одиниць бойових броньованих машин.

Також упродовж минулої доби у російських військових стало менше на сім танків, дев’ять одиниць артилерійських систем, чотири одиниці реактивних систем залпового вогню та одну одиницю засобів протиповітряної оборони.

Збили в небі над Україною ЗСУ літак, три гелікоптери, а також вісім безпілотників РФ.

Загалом із 24 лютого до 13 квітня росіяни втратили:

близько 19,8 тис. особового складу,

739 танків,

1 964 бойові броньовані машини,

358 одиниць артилерійських систем,

115 одиниць реактивних систем залпового вогню,

64 одиниці засобів протиповітряної оборони,

158 літаків,

143 гелікоптери,

1 429 одиниць автомобільної техніки,

7 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

132 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ