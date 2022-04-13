Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 49 день війни
Вбили Вбили
191 дітей
Поранили Поранили
>349 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна

Минулої доби на Донеччині і Луганщині наші війська відбили шість атак ворога

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Минулої доби на Донеччині і Луганщині наші війська відбили шість атак ворога

За минулу добу на Донеччині та Луганщині Збройні сили України відбили шість атак російського ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також ваші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. А угруповання Повітряних сил ЗСУ за попередню добу збило ворожий літак Су-25.

Наразі окупанти суттєво зменшили використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

На Південнобузькому напрямку російський ворог намагається взяти під свій контроль окремі населені пункти, проте успіху не має.

Крім того, у Генштабі повідомили, що Російська Федерація перекидає до України батальйон чисельністю близько 400 осіб. Ці військові мають посилити один із підрозділів 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка