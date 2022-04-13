За минулу добу на Донеччині та Луганщині Збройні сили України відбили шість атак російського ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також ваші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. А угруповання Повітряних сил ЗСУ за попередню добу збило ворожий літак Су-25.

Наразі окупанти суттєво зменшили використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

На Південнобузькому напрямку російський ворог намагається взяти під свій контроль окремі населені пункти, проте успіху не має.

Крім того, у Генштабі повідомили, що Російська Федерація перекидає до України батальйон чисельністю близько 400 осіб. Ці військові мають посилити один із підрозділів 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

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Фото: Генштаб ЗСУ