На Київщині виявили вже 720 тіл мирних жителів, які загинули внаслідок нападу Росії. Ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Так, під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальні провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1 463 фактів.

– Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже більше 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти, – зазначив Нєбитов.

Також правоохоронці зареєстрували понад 150 фактів мародерства та вже повідомили про підозру 35 людям. Окрім того, зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності, щодо сприяння Росії зібрали матеріали та вже повідомили про підозру п’яти колаборантам.

Наразі правоохоронці продовжують проводити зачистку звільнених територій, виявляти людей, що співпрацювали з РФ, встановлювати потерпілих, фіксувати руйнування та оглядати тіла загиблих.