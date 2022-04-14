Наш моральний дух сильний, ми знаємо, навіщо ми тут: з’явилося звернення Азову та 36-ї ОБРМП

У полку Азов, який вже понад місяць боронить Маріуполь від російських загарбників, підтвердили успішний прорив бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це ввечері 13 квітня повідомили командир полку Азов підполковник Денис Прокопенко та командир 36-ї ОБРМП майор Сергій Волина.

Звернення Дениса Прокопенко

Слава Україні! Вчора ми об’єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти – справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, українському народові й надалі продовжують обороняти з нами місто.

Це справжні чоловіки, котрі обрали шлях війни.

Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон – вони обрали шлях ганьби, і в жодному разі цих людей героїзувати не варто.

Звернення Сергія Волини

Слава Україні! Провели успішну операцію із полком Азов. Приєдналися до них, провели успішне перегрупування, продовжуємо виконувати бойові завдання.

Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо, навіщо ми тут. Ми робитимемо все, що від нас необхідно, для успішного завершення нашого бойового завдання.