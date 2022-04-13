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Факти / Світ

Німеччина постачає в Україну зенітні ракети та інше озброєння – Шольц

Анастасія Гевко редакторка стрічки
олаф шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна постачає в Україну зенітні ракети та інше озброєння.

Про це Шольц написав у себе у Twitter.

Він уточнив, що всі кроки Німеччина тісно координує зі своїми союзниками.

Крім того, Олаф Шольц розповів в інтерв’ю виданню rbb24 Inforadio, що нібито виступав за те, щоб Німеччина постачала зброю в Україну.

– Ми доставляли, доставляємо та доставлятимемо (зброю Україні. – Ред.), – заявив канцлер.

За його словами, союзники спільно з Україною склали список необхідного у межах цієї війни.

– Зброя, що поставляється, має бути придатною для використання в Україні з точки зору боєприпасів, запасних частин та експлуатації – і, наприклад, без необхідності поїздок німецьких солдатів в Україну, – пояснив Шольц.

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Джерело: rbb24 Inforadio

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Фото: Depositphotos

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