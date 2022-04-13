ОБСЄ вважає, що Білорусь із 1 квітня не є учасницею міжнародного збройного конфлікту

З 1 квітня Білорусь більше не є стороною міжнародного збройного конфлікту. Про це йдеться у звіті Організації з безпеки та співробітництва в Європі щодо війни в Україні, який представлять на розгляд Постійної ради ОБСЄ 13 квітня.

Відповідний документ перебуває у розпорядженні білоруської служби Радіо Свобода – Радые Свабода.

Як уточнюється, в основному висновку доповіді стверджують, що незважаючи на те, що Білорусь дозволяє використовувати свою територію для нападів Росії на Україну, Місія вважає, що вона не є стороною міжнародного збройного конфлікту з 1 квітня, “поки не вчиняє акти насильства чи інших дій, які є прямою участю у бойових діях осіб, які представляють Білорусь”.

Україна додала до звіту свій коментар, посилаючись на третю статтю резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН щодо визначення агресії.

Позиція української сторони в тому, що дії Білорусі як держави, яка дозволяє використовувати свою територію, яку вона передала у розпорядження іншій державі, для здійснення акту агресії проти третьої держави, кваліфікуються як акт агресії.

У коментарі повідомляється, що під час термінової зустрічі з Володимиром Путіним Олександр Лукашенко заявив, що вони погодилися залишити російські війська у Білорусі.

Україна уточнює, що є “багато підтверджених фактів, які свідчать про те, що Росія використовує територію Білорусі для скоєння своїх незаконних нападів на територію України”.

Серед підтверджених фактів:

те, що танки, бойові машини піхоти та російські важкі вогнеметні системи РФ були перекинуті на територію України з південного заходу Білорусі через пункт пропуску Сеньківка;

те, що РФ запустила ракети з Могилевської області Білорусі у бік України;

супутникові знімки Maxar, які опублікували 23 лютого 2022 року – за день до нападу, – показали, що Росія розмістила більше сотні техніки та військових на Великій стороні поблизу Мозиря.

Крім цього, за словами української сторони, є факти участі білоруських військ у нападі на Україну, незважаючи на попередні наполягання Олександра Лукашенка, що Білорусь не братиме участі в жодних бойових діях проти України.

Генштаб Збройних сил України у своїх зведеннях вказує на заходи щодо підготовки армії Білорусі, а також на те, що “окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання щодо посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону”.