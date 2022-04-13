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Факти / Світ

Організація із заборони хімічної зброї стурбована повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Організація із заборони хімічної зброї стурбована повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила у вівторок, що вона стурбована нещодавнім непідтвердженим повідомленням про застосування хімічної зброї в обложеному українському місті Маріуполь, яке з’явилося у понеділок.

– Усі 193 держави-члени ОЗХЗ, включаючи Російську Федерацію та Україну, є учасниками Конвенції з хімічної зброї, – йдеться у заяві ОЗХЗ.

– При цьому вони урочисто та добровільно зобов’язалися ніколи не розробляти, не виробляти, не купувати, не накопичувати, не передавати та не застосовувати хімічну зброю. Застосування хімічної зброї в будь-якому місці будь-ким і за будь-яких обставин погано і повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством проти такого застосування, — йдеться у заяві.

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Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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