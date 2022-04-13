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Факти / Україна

Підірвали будинок і втекли: у селі на Херсонщині окупанти РФ розстріляли сімох людей

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Підірвали будинок і втекли: у селі на Херсонщині окупанти РФ розстріляли сімох людей

У Херсонській області російські окупанти розстріляли сімох мирних мешканців. Намагаючись сховати свої сліди, рашисти підірвали будинок, у якому жили загиблі.

Жахливий інцидент стався 12 квітня у селі Правдине Білозерського району. Вже вдалося встановити, що серед загиблих – шість чоловіків та одна жінка.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Слідчі вживають усі можливі та належні заходи для встановлення обставин події. Процес ідентифікації загиблих триває: найімовірніше, вони доводилися один одному родичами.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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