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Факти / Україна

РФ спрямувала до України близько 400 “добровольців” – генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
РФ спрямувала до України близько 400 “добровольців” – генштаб ЗСУ

Російська Федерація продовжує перекидати до України так званих добровольців.

Генеральний штаб Збройних сил України володіє інформацією про спрямування до України батальйону чисельністю близько 400 осіб.

Ці добровольці мають посилити один із підрозділів 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії РФ.

До складу батальйону, сформованого в Ленінградській області, входять виключно військовослужбовці із бойовим досвідом.

Відомо також, що Російська Федерація запровадила в прикордонних з Україною районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий жовтий рівень терористичної загрози до 26 квітня.

– Цих заходів вживають, імовірно, задля організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України, – припускають у генштабі ЗСУ.

Не виключають у ЗСУ, що на Сіверському напрямку, в прикордонних з Україною районах Курської області, РФ може утримувати окремі підрозділи.

Це необхідно Росії для проведення демонстраційних дій, щоб скувати українські сили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Фото: Depositphotos

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