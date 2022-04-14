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Факти / Україна

РФ відновить наступ найближчими днями з метою захопити Донбас – військові Франції

Ілля Нежигай редактор стрічки
КПВВ на Донбасі

Росія може відновити наступ із метою “завоювання” Донбасу протягом кількох днів.

Про це у коментарі CNN заявив представник французьких військових полковник Паскаль Ланні.

За його словами, російські збройні сили потенційно готуються до широкомасштабного наступу на сході України найближчими днями.

– У найближчі кілька днів, можливо, 10 днів або близько того, Росія може відновити свої зусилля широкомасштабним наступом на сході та півдні, щоб захопити Донецьку та Луганську області… або навіть просунутися до Дніпра, якщо дозволять її можливості, – сказав Паскаль Ланні.

Він додав, що російські сили завдають авіаударів та бомбардування по Україні не лише “для послаблення злагодженості української системи оборони, а й для порушення логістичних переміщень та можливостей України”, що, за його словами, пояснює повну руйнацію аеропорту Дніпра російськими військами.

Він також зазначив, що на даному етапі у ЗС РФ немає значних успіхів щодо територіальних завоювань на східному фронті.

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Джерело: CNN

Фото: УНІАН

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