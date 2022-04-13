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Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 49 день війни
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Факти / Україна

Росіяни за півтора місяці війни в Україні вбили 191 дитину

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Росіяни за півтора місяці війни в Україні вбили 191 дитину

Із 24 лютого до 13 квітня, доки триває повномасштабна війна в Україні, загинула 191 дитина.

Понад 349 неповнолітніх дістали поранень різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 113,
  • Київській області – 102,
  • Харківській області – 79,
  • Чернігівській області – 54,
  • Миколаївській області – 40,
  • Херсонській області – 38,
  • Луганській області – 36,
  • Запорізькій області – 23,
  • Києві – 16,
  • Сумській області – 16,
  • Житомирській області – 15.

В Офісі генпрокурора наголошують: ці цифри не є остаточними, тому що триває встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, обгорілі тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика виявили під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами, у Бородянці та Королівці Київської області.

Півторамісячна дитина та 12-річний підліток загинули під час обстрілу загарбниками цивільної інфраструктури Харкова 11 квітня. Ще четверо дітей віком 1, 4, 5 та 9 років дістали поранень.

Того ж дня тяжкі поранення зазнала 15-річна дівчинка в Херсонській області, коли ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

Крім того, Збройні сили РФ масованими бомбардуваннями та обстрілами пошкодили 957 закладів освіти, із них 88 зруйновано повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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