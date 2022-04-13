Росіяни за півтора місяці війни в Україні вбили 191 дитину

Із 24 лютого до 13 квітня, доки триває повномасштабна війна в Україні, загинула 191 дитина.
Понад 349 неповнолітніх дістали поранень різного ступеню тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 113,
- Київській області – 102,
- Харківській області – 79,
- Чернігівській області – 54,
- Миколаївській області – 40,
- Херсонській області – 38,
- Луганській області – 36,
- Запорізькій області – 23,
- Києві – 16,
- Сумській області – 16,
- Житомирській області – 15.
В Офісі генпрокурора наголошують: ці цифри не є остаточними, тому що триває встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зокрема, обгорілі тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика виявили під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами, у Бородянці та Королівці Київської області.
Півторамісячна дитина та 12-річний підліток загинули під час обстрілу загарбниками цивільної інфраструктури Харкова 11 квітня. Ще четверо дітей віком 1, 4, 5 та 9 років дістали поранень.
Того ж дня тяжкі поранення зазнала 15-річна дівчинка в Херсонській області, коли ворожий снаряд влучив у житловий будинок.
Крім того, Збройні сили РФ масованими бомбардуваннями та обстрілами пошкодили 957 закладів освіти, із них 88 зруйновано повністю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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