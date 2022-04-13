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Факти / Україна

Слова справжнього лідера: реакція Зеленського на заяву Байдена про геноцид в Україні

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента Джо Байдена про геноцид в Україні, який спричинив очільник Росії Володимир Путін.

Про це лідер України написав у соціальних мережах.

– Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії, – зазначив голова держави.

Минулого тижня Байден назвав Путіна військовим злочинцем і закликав залучити російського президента до суду, щоб він поніс покарання за військові злочини.

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