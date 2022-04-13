Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 48 день війни
Вбили Вбили
186 дітей
Поранили Поранили
>344 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна

США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – CNN

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
прапор сша

США незабаром оголосять про виділення Україні нової військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомила американська телекомпанія CNN із посиланням на двох американських посадовців.

– Остаточна сума не була визначена станом на 12 квітня, але очікується, що вона складе близько $700 млн, – зазначили у повідомленні.

Водночас Білий дім ще не прийняв остаточного рішення про те, яка саме зброя буде поставлена Україні в цьому пакеті.

У разі схвалення цієї допомоги в області безпеки, загальний обсяг допомоги Україні складе понад $3 млрд з початку роботи адміністрації Байдена, в тому числі майже $2,5 млрд з того часу, як Росія почала своє вторгнення в Україну.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, оборонний бюджет України на 2020 рік склав всього близько $6 млрд. Менш ніж за два місяці США надали майже половину цієї допомоги в галузі безпеки, що підкреслює темпи, з якими Білий дім працював над відправкою зброї та обладнання.

Читайте
США надають Україні новітнє озброєння, щоб план РФ провалився - речник Пентагону

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка