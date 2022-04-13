США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – CNN

США незабаром оголосять про виділення Україні нової військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомила американська телекомпанія CNN із посиланням на двох американських посадовців.

– Остаточна сума не була визначена станом на 12 квітня, але очікується, що вона складе близько $700 млн, – зазначили у повідомленні.

Водночас Білий дім ще не прийняв остаточного рішення про те, яка саме зброя буде поставлена Україні в цьому пакеті.

У разі схвалення цієї допомоги в області безпеки, загальний обсяг допомоги Україні складе понад $3 млрд з початку роботи адміністрації Байдена, в тому числі майже $2,5 млрд з того часу, як Росія почала своє вторгнення в Україну.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, оборонний бюджет України на 2020 рік склав всього близько $6 млрд. Менш ніж за два місяці США надали майже половину цієї допомоги в галузі безпеки, що підкреслює темпи, з якими Білий дім працював над відправкою зброї та обладнання.