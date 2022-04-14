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Факти / Україна

Війна може закінчитися безвихіддю для Росії – британський генерал

Маліновська Ангеліна
Війна може закінчитися безвихіддю для Росії – британський генерал

Британський генерал заявив, що російське вторгнення в Україну може закінчитися “патовою ситуацією”, хоча він неодноразово попереджав, що війна може тривати місяці, а то й роки.

– Найбільш вірогідним безпосереднім і проміжним результатом є військово-тактичний глухий кут на Донбасі, – повідомив начальник британського генерального штабу Марк Карлтон-Сміт під час панельної дискусії, організованої аналітичним центром Policy Exchange.

Мається на увазі територія на сході України, де бойовики, яких підтримує Росія, воюють з українськими військами, і де Росія посилює свої атаки.

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Генерал також зазначив, що в цій ситуації Росія зможе “заявити про деякий успіх”, і така заява “послужить потенційною відправною точкою для подальшої кампанії”.

Джерело: Washington Post

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