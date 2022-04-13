На Донецькому і Таврійському напрямках російські війська перебувають у готовності до наступальних дій. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім цього, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.