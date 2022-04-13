На Донецькому і Таврійському напрямках російські війська перебувають у готовності до наступальних дій. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім цього, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.
На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, ЗС РФ проодовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.
Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.
На Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних Сил України.
Ворог продовжує протиправні дії щодо цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.
– На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів з ладу мережу стільникового зв’язку. Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Він, здебільшого, спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ, – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що у період з 20 березня по 12 квітня цього року, в місті Мелітополь Запорізької області близько 70 військовослужбовців ЗС РФ загинули під час патрулювання території в нічний час.