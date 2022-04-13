“Вынесли водку ихнюю”: безграмотний окупант хвалиться дружині викраденим алкоголем з АЗС

Служба безпеки України оприлюднила фрагмент чергової перехопленої телефонної розмови російського окупанта зі своєю дружиною.

– “Герой” ділиться з дружиною подробицями першого дня боїв у Запоріжжі, – уточнили у пресслужбі СБУ.

Розповідаючи, як проходить “спецоперація” з “визволення” України, рашист чомусь хизується визволенням продуктів, напоїв та алкоголю із української автозаправки.

На відео чутно неймовірно піднесений голос окупанта: цілком можливо, що таких продуктів (як і більш якісних напоїв) він раніше ще не куштував.

Зазначимо, що під час розмови з дружиною рашист неодноразово використав слово “ихний”. Це свідчить про низький рівень не лише моралі (судячи з теми розмови), а й освіти, оскільки у літературній російській мові такого слова просто не існує.

Дружина окупанта, абсолютно ніяк не видаючи свого здивування через дії чоловіка, хвилюється винятково за те, аби він часом не пив енергетики. Жінка чомусь впевнена, що саме вони йому можуть нашкодити найбільше.