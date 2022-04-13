У столиці викрито киянина, який у соцмережі “Вконтакте” поширював матеріали в підтримку збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Так, 47-річний мешканець Києва виготовлював та поширював матеріали, в яких виправдовувалась та визнавалась правомірною війна Російської Федерації проти України, коли ж сама агресія Росії заперечувалась. Підозру мешканцю столиці повідомлено за ч. 2 ст. 436-2 (пропаганда війни) КК України.

Слідчі встановили, що з метою пропаганди агресії РФ проти України киянин створив у соціальній мережі “Вконтакте” профіль користувача з чужими анкетними даними, з якого протягом двох місяців вів дезінформаційну компанію.

– Чоловік протягом майже двох місяців створював та розміщував на своїй сторінці текстові повідомлення, графічні матеріали, публікації та відеозаписи, у яких виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України, починаючи ще з 2014 року, у тому числі шляхом її висвітлення як внутрішнього громадянського конфлікту, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний також підтримував та пропагував дії країни-окупанта у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну.

Прокуратура наразі розглядає питання щодо обрання запобіжного заходу, зокрема, встановлюється можлива причетність чоловіка до диверсійної діяльності.

Джерело: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва