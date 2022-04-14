Президент Володимир Зеленський розповів про результати роботи на дипломатичному фронті.

У середу, 13 квітня, він зустрівся із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії. За словами Зеленського, переговори були плідними.

– Важливо, що президенти відвідали Бородянку Київської області, де на власні очі побачили, що наробили окупанти. Для президентів це ще один аргумент, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти РФ. Передусім потрібне нафтове ембарго і чітка готовність Європи відмовитись від усіх російських енергоносіїв. ЄС має припинити спонсорувати російську воєнну машину, – сказав президент України.

Західну санкційну політику сьогодні розглянула і група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола і Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні і намагається прибрати санкційні лазівки, якими постійно користується Росія.

Також сьогодні Зеленський поговорив з президентом США Байденом. Лідери обговорили новий пакет оборонної підтримки України та домовилися про посилення санкцій проти Росії.

– Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках. Намагаються відігратись за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові і артилерійські удари. Заводять нові колони техніки. Шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до так званої “мобілізації” в окремих районах Донецької та Луганської областей, – повідомив президент.

Традиційно перед записом звернення Зеленський підписав укази про нагородження українських захисників. Він відзначив нагородами 270 військовослужбовців Збройних Сил України, 7 із них посмертно, а також 11 працівників Управління державної охорони.