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Факти / Україна

Закон про повернення чоловіків в Україну під час воєнного стану: стали відомі можливі строки

Маліновська Ангеліна
Закон про повернення чоловіків в Україну під час воєнного стану: стали відомі можливі строки

Зареєстрований у Раді законопроект щодо обов’язкового повернення в Україну чоловіків після введення воєнного стану включатиме конкретні строки. Терміни будуть конкретизовані в указі президента.

Про це повідомив один із авторів законопроекту № 7265 про внесення змін до Кримінального кодексу та Закону України Про правовий режим воєнного стану, представник президента в Конституційному Суді, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі інформаційного марафону.

– Президент у своєму указі, оцінивши загрозу та реальні потреби в мобілізаційному людському ресурсі, може визначити, що, наприклад, резервісти чи військовозобов’язані, які підлягають мобілізації у першу чергу, зобов’язані повернутися в Україну протягом 15 днів, ті, хто підлягає мобілізації в другу чергу – протягом 30 днів, ті, хто в третю – 60 днів . Це все має бути прописано і таку можливість ми передбачаємо в законі, – заявив  Веніславський.

Він зазначив, що кримінальна відповідальність буде наступати за невиконання вимог закону щодо строків повернення, а відповідно конкретизовані ці вимоги будуть в указі президента.

Крім того, для тих, хто з поважних причин не може повернутися до України або визнаний непридатним до військової служби та не підлягає призову за мобілізацією відповідальність не наступатиме.

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Нагадаємо, що згідно із законопроектом № 7265, за неповернення військовозабов’язанних до України пропонується ввести кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.

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