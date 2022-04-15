Президент США Джо Байден у четвер, 14 квітня, заявив, що готовий приїхати до Києва. Про це він заявив американським журналістам.

Так, представники ЗМІ запитали у американського президента, чи відправлятиме він високопосадовців в Україну.

Байден зазначив, що американська влада “приймає це рішення зараз”.

На пряме запитання про те, чи він готовий сам приїхати до Києва, Джо Байден відповів позитивно.

Розшифровку цієї розмови вже опублікували на сайті Білого дому.

Тим часом, Голос Америки повідомив, що зараз вирішується питання про те, чи буде направлений до Києва представник адміністрації Білого дому, на знак підтримки з боку США і в якості реакції на запрошення, зроблене раніше Джо Байденом президентом України Володимиром Зеленським.

Також ЗМІ уточнили з посиланням на свої джерела, що нібито про візит до України самого президента США чи віце-президента Камілли Харріс не йдеться.

Там вважають, що це може бути держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.

Зазначимо, що американські ЗМІ особливо активно почали добиватися відповіді на питання про те, чому американський президент не приїде до Києва на знак підтримки України, з того самого моменту, як українську столицю відвідав прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв’ю вашингтонському Економічному клубу, що якщо і коли відбудеться такий візит, то для нього хочуть забезпечити максимальну безпеку.

Раніше у Києві, крім британського прем’єра, особисто побували президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви.