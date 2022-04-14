Блискуча операція на Півдні: десантники звільнили кілька населених пунктів

Львівські десантники з 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ нещодавно провели блискучу операцію зі знищення російських підрозділів на Півдні України.

– Зокрема, були завчасно проведені необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього штурмовими підрозділами були проведені наступальні дії, – повідомляють у бригаді.

Зазнавши значних втрат у ході наступу ЗСУ, російські окупанти змушені були відступити, залишивши зайняті позиції.

В результаті десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 14 квітня, Росія за весь час повномасштабної війни в Україні втратила близько 19,9 тис. своїх солдатів.

Окрім того, ЗСУ знищили 753 російські танки, 1 968 броньованих машин, 366 артилерійських систем, 160 літаків, 144 гелікоптери тощо.

Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ