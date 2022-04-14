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Факти / Україна

Евакуація з Дніпра: розклад поїздів на 14 квітня 2022 року

Юля Захарченко редакторка стрічки
потяги в Україні

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра на 14 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

  • 05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро – Лозова
  • 09:27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1
  • 10:30 901/902 Дніпро – Хелм
  • 14:26 41/42 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 – Львів
  • 17:00 797 Дніпро – Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро – Львів
  • 18:09 86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 18:09 88/87 Козятин – Ковель
  • 21:57 92/91 Знам’янка – П’ятихатки
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

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Евакуаційні потяги на 14 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

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Фото: Depositphotos

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