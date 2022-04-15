Хто взяв багато золота, грошей – не вижив: окупанти своїм дружинам про страх смерті в Україні

СБУ перехопила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною, в якій він каже, що дуже хоче вижити на війні в Україні.

– … кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили, – говорить окупант.

Тож він повідомляє, що вирішив позбутися награбованого аби не бути приреченим на смерть.

– Короче, я все …доллары и гривны раздал. Просто ходил… раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…

У СБУ зазначають, що “цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається.”

СБУ продовжує роботу із документування злочинів російських окупантів, щоб жоден із них не залишився безкарним!

Нагадаємо, що раніше СБУ оприлюднила чергову розмова загарбників, в якій дружини російських військовослужбовців закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських дівчат та жінок.

Джерело: СБУ