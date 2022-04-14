Станом на 50-ту добу повномасштабної війни в Україні російські окупанти продовжують нарощувати авіаційні угруповання на східному кордоні нашої держави. Крім того, ворог постійно обстрілює інфраструктуру у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Карта бойових дій в Україні на 13.04.2022

На Волинському і Поліському напрямках російський ворог активності не проявляв. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують прикривати українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях.

У білоруському населеному пункті Холмич військова РФ та Білорусі перевіряє у населенні особисті телефони. А цивільному населенню постійно говорять, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог перегруповує підрозділи Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Окупанти посилюють контроль кордону, здійснюють інженерне обладнання позицій, опорних пунктів тощо.

На Слобожанському напрямку російські військові проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують управління та медичне забезпечення. Продовжується часткова облога та обстріли Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти вели бої в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та намагалися штурмувати Маріуполь. Проте зазнали невдач. Бої тривають.

Здійснюється посилення угруповання ЗС РФ в районі Сєвєродонецька.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується примусова мобілізація населення. У Горлівці місцеві “правоохоронці” щоденно обходять приватні та багатоквартирні будинки.

Російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території самопроголошеної “ДНР”. Проте це завдання виконали лише на 20%.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 50-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW