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Факти / Україна

На Донеччині і Луганщині відбили 8 ворожих атак та знищили чимало техніки – Генштаб

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Донеччині і Луганщині відбили 8 ворожих атак та знищили чимало техніки – Генштаб

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей наші збройні сили відбили вісім ворожих атак.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, українські воїни знищили танк противника, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему окупантів.

Підрозділи зенітних ракетних військ за попередню добу збили два ворожих винищувачі.

На Донецькому та Таврійському напрямках російські окупанти обстрілювали Слов’янськ, Попасну та Курахове та вели штурмові дії у Маріуполі. Проте ворог у своїх діях успіху не мав. Наразі бої тривають.

11 квітня підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати ворога.

Українські воїни 12 квітня знешкодили російський штурмовик Су-25.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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