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Факти / Україна

На Харківщині ЗСУ підірвали міст із ворожою технікою, що прямувала до Ізюма

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Харківщині ЗСУ підірвали міст із ворожою технікою, що прямувала до Ізюма

На Харківщині група Сил спеціальних операцій підірвала міст з ворожою технікою, що їхала до Ізюма.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Кілька днів тому українські воїни зафіксували ворожу техніку на Харківщині, а саме: бронеавтомобіль Тигр, КамАЗ і три Урали. Усі автівки рухалися на підсилення свого угруповання у Харківській області.

Оператори Сил спеціальних операцій встановили маршрут руху ворожої колони і здійснили дорозвідку об’єкта, що найбільше підходив для облаштування засідки. Це був міст на шляху техніки окупантів.

Далі наші піротехніки заклали під мостом необхідну кількість вибухівки і просто чекали на ворога.

Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно з визначеним задумом, знищивши усю ворожу колону, зазначили у Генштабі ЗСУ.

За допомогою БПЛА отримали підтвердження того, що ціль знищили. Справу довершили воїни із Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що 13 квітня на території Донецької та Луганської областей наші Збройні сили відбили вісім ворожих атак. Українські воїни знищили танк противника, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему окупантів.

Крім того, збили два ворожих винищувачі.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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