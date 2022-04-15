Не можуть укомплектувати підрозділи: РФ планує вдатися до прихованої мобілізації

Керівництво РФ через критичну ситуацію з комплектуванням своїх підрозділів планує провести приховану мобілізацію на національному рівні. Вона проходитиме паралельно з плановим призовом на військову службу.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що для ведення військових дій в Україні окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ.

Для забезпечення підрозділів озброєнням та військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

– Командуванню російської армії не вдається виконати плани щодо мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основна причина – небажання населення вказаного регіону брати участь у бойових діях, – зазначили у Генштабі.

Джерело: Генштабу ЗСУ