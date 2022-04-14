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Факти / Україна

Олешки на Херсонщині окупували російські війська – мер

Маліновська Ангеліна
Олешки на Херсонщині окупували російські війська – мер

Міський голова Євген Ришук повідомив, що місто Олешки на Херсонщині окупували росіяни.

– На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять у місто, на жаль, — повідомив мер.

Також він попередив мешканців, що місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими, тому окупанти вже самі патрулюватимуть вулиці.

– Тому не виходьте у комендантську годину з домівок, – застерігає Ришук.

Евакуації з Олешок також поки немає. Але багато людей вже виїхало з міста.

Нагадаємо, що з 24 лютого російські війська на Херсонщині, окупанти не полишають намір взяти все під свій контроль, попри спротив жителів області.

Джерело: Євген Ришук

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