Під Харьковом ЗСУ збили російський безпілотник Орлан-10

14 квітня на Харківщині ЗСУ збили ворожий безпілотник типу Орлан-10.

Про це повідомляє пресслужба ОВА із посиланням на штаб оборони Харкова.

– Військові в/ч А3017 о 15.30 у небі помітили безпілотний літальний апарат супротивника типу Орлан-10. Бійці потрапили в безпілотник із ЗУ-23 та завдали йому пошкодження. Також до знищення літального апарату противника підключилися підрозділи 92 окремої механізованої бригади, які збили безпілотник зенітним ракетним комплексом Стріла-10, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 13 квітня, у Харкові місцеві жителі знову чули сильні вибухи, а на обрії виднілася яскрава заграва.