Росія погрожує завдати ударів по Києву та інших містах України, де начебто можуть розміщуватися “центри ухвалення рішень”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, в міноборони РФ говорять, що “бачать спроби диверсій і завдання ударів українськими військами по об’єктах на території Росії”.

– Якщо подібні диверсії продовжаться, ЗС РФ завдадуть ударів по центрах прийняття рішень, зокрема у Києві, від чого російська армія досі утримувалася, — заявили в міноборони РФ.

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає зберігати спокій та не піддаватись на провокації Кремля.

Раніше у російському місті Бєлгород біля кордону з Україною через вибухи сталася пожежа на паливному складі. До вибухів на нафтобазі можуть бути причетні місцеві жителі. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Згодом міноборони Великої Британії повідомило, що втрата палива та боєприпасів з цих складів, додасть додаткове короткострокове навантаження на і так розтягнуті логістичні ланцюжки Росії. Особливо може постраждати постачання російських військ, що оточили Харків.