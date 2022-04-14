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Факти / Україна

Росіяни обстріляли Велику Писарівку на Сумщині

Валентина Летяк редакторка стрічки
Обстріл Великої Писарівки

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські війська обстріляли селище Велика Писарівка.

– Велика Писарівка. Російська ворожа сторона обстріляла наші території. Подробиці згодом, – написав він у соцмережі.

Велика Писарівка розташована в Охтирському районі, на лівому березі річки Ворскла, за 90 км від Сум та за 33 км – від залізничної станції Кириківка.

На території Сумської області з початку повномасштабного вторгнення РФ вбито більше 100 мирних мешканців, пошук зниклих громадян продовжується.

Це попередні цифри, оскільки людей досі знаходять зі слідами катувань, зі зв’язаними руками та з вогнепальними пораненнями.

Чимало мешканців області зараз перебувають у російському полоні.

Фото: Дмитро Живицький

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