Росіяни обстріляли Велику Писарівку на Сумщині

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські війська обстріляли селище Велика Писарівка.
– Велика Писарівка. Російська ворожа сторона обстріляла наші території. Подробиці згодом, – написав він у соцмережі.
Велика Писарівка розташована в Охтирському районі, на лівому березі річки Ворскла, за 90 км від Сум та за 33 км – від залізничної станції Кириківка.
На території Сумської області з початку повномасштабного вторгнення РФ вбито більше 100 мирних мешканців, пошук зниклих громадян продовжується.
Це попередні цифри, оскільки людей досі знаходять зі слідами катувань, зі зв’язаними руками та з вогнепальними пораненнями.
Чимало мешканців області зараз перебувають у російському полоні.
Фото: Дмитро Живицький