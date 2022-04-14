13 квітня 2022 року, в період широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну, протикорабельною ракетою (ПКР) Нептун був атакований флагман військово-морського флоту Росії ракетний крейсер Москва. Екіпаж судна становив майже 500 осіб, озброєння – 16 крилатих ракет.
За повідомленнями Генштабу ЗСУ, на судні внаслідок пожежі сталася детонація боєкомплекту . Корабель зазнав серйозних пошкоджень.
ПКР Нептун – українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 000 тонн, а також наземних цілей.
Трохи історії
Розроблена Київським конструкторським бюро Луч на основі радянської ракети Х-35, від якої ПКР Нептун відрізняється більшим розміром, більшою дальністю, а також новою системою управління.
ПКР Нептун може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок.
Прийнята на озброєння Україною в серпні 2020 року.
Після нахабної і злочинної анексії Криму в 2014 році, Росія суттєво наростила на півострові свої військові сили. Тому питання побудови власного протикорабельного ракетного комплексу було критично важливим для України.
ПКР Нептун може забезпечити контроль територіальних вод і проток, захистити військово-морські бази, берегові об’єкти та інфраструктуру узбережжя, а також протистояти висадці російського морського десанту як ймовірного противника.
На параді на честь 30-річчя незалежності України, 24 серпня 2021 року, вперше були продемонстровані перші серійні зразки ПКР Нептун, що входять до складу комплексу з декількома пусковими установками та транспортно-зарядними машинами.
Технічні характеристики ПКР Нептун:
- довжина: 5,5 м;
- розмах крила: 1,33 м;
- діаметр: 0,38 м;
- стартова маса: 870 кг;
- дальність пуску: до 280 км;
- висота польоту: на маршовій ділянці: 10-300 м, на кінцевій ділянці: 3-10 м;
- швидкість польоту: 0,8 – 0,85 м.
Джерело: по матеріалах ЗМІ
Фото: Вікіпедія