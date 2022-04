Фахівці американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW), аналітичного центру, який проводить дослідження у сфері оборони та міжнародної політики, повідомляють, що твердження Росії про нібито масову капітуляцію українців у Маріуполі, швидше за все, хибні.

У той же час там зазначають, що 13 квітня російські війська змусили українських захисників залишити металургійний завод імені Ілліча в північному Маріуполі, що ще більше стисло два осередки українських військових, що залишилися.

Аналітики вважають, що російські війська, “швидше за все, захоплять Маріуполь наступного тижня”.

Крім того, російські загарбники продовжують вести маломасштабні обмежені наступальні операції як на ізюмському, так і на північнодонецькому напрямках і ще не приступили до більш широкої наступальної кампанії.

ISW оновила свою оцінку чотирьох основних операцій, в яких зараз беруть участь російські агресори:

Основне зусилля 1 – Східна Україна (складається з двох другорядних допоміжних зусиль): допоміжне зусилля 1 – Харків та Ізюм, допоміжне зусилля 2 – південна вісь, допоміжне зусилля 3 – Суми та північно-східна Україна.

Основне зусилля 2 – Східна Україна. Підпорядковане основне зусилля – Маріуполь (мета Росії: захопити Маріуполь та скоротити кількість українських захисників).

Дослідники додали, що незважаючи на те, що війська РФ захопили металургійний завод імені Ілліча на півночі Маріуполя, деяким елементам українських сил, що оборонялися, вдалося втекти, щоб з’єднатися з українськими військами в Азовсталі.

Крім того, російські сили завдали кілька ударів по українських захисниках у південно-західному порту та східному металургійному комбінаті Азовсталь та обстріляли військових України в Маріупольському порту 12-13 квітня.

Міська рада Маріуполя стверджує, що російські агресори продовжують цілеспрямовано створювати гуманітарну катастрофу у вигляді навмисних атак на громадянську інфраструктуру.

На Донецькому та Луганському напрямках рашисти продовжили безуспішні локальні атаки у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній, але не досягли суттєвого прогресу.

Аналітики наголосили, що російські загарбники продовжують перекидати пошкоджені підрозділи на Донбас. Водночас Кремль запровадив жовтий рівень загрози в регіонах Росії, що межують з Україною, з 13 по 26 квітня – ймовірно, для організації передислокації особового складу та техніки на схід України шляхом запровадження обмежень на пересування цивільного населення.

Генштаб України стверджує, що РФ сформувала п’ять нечисленних мотострілецьких полків (103-й, 109-й, 113-й, 125-й та 127-й) із насильно мобілізованого особового складу у Донецьку та Луганську. Ці полки складаються з п’яти батальйонів по 300 осіб у кожному, і лише 5-10% новобранців мають бойовий досвід.

На Харківщині агресори продовжували перегрупування для проведення наступальних операцій, 13 квітня вони провели лише незначні атаки на південь від Ізюму.

Джерела в американській розвідці уточнюють, що зусилля Росії щодо зміцнення Ізюму просуваються повільно.

Також 13 квітня російські сили провели невеликі атаки на Херсонщині, але безуспішно. Джерела в американській розвідці стверджують, що російські сили, ймовірно, створили дві бази постачання у Криму та на півдні України для операцій із поповнення запасів у Маріуполі та Херсоні.

Джерело: ISW