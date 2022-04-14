Українських пілотів Чижа та Пепеляшка звільнено з російського полону – ГУР

Іван Пепеляшко та Олексій Чиж – українські пілоти, які потрапили в російський полон 8 березня в районі Нової Басані (Чернігівська область) – вже на волі та повернулися додому. Зараз обоє у шпиталі, де отримують необхідну медичну допомогу.

Звільнити їх вдалося завдяки зусиллям Головного управління розвідки Міноборони України.

Росіяни кілька разів змінювали місце утримання українців, а потім перевезли до СІЗО Курська, де вони перебували у камері ще з вісьмома офіцерами ЗСУ.

Пепеляшко розповів, що українцям не надають елементарної медичної допомоги, навіть тим, у кого серйозні поранення:

– Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно.

А Чиж згадав про виснажливі допити, які завжди починалися з путінської пропаганди про те, що Україну нібито придумав Ленін.

– Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували, що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини, відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує, – розповів льотчик.

Водночас, за словами Пепеляшка, російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній бліцкриг провалився, проте вони справді зомбовані, оскільки постійно питали, чи багато в Україні “нациків”, від яких вони нібито хочуть нас “звільнити”.

Фото: ГУР Міноборони