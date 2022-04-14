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Факти / Україна

Укрзалізниця призначила 9 додаткових евакуаційних рейсів на 14 квітня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Укрзалізниця призначила 9 додаткових евакуаційних рейсів на 14 квітня

На 14 квітня Укрзалізниця призначила дев’ять додаткових евакуаційних рейсів.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси з Покровська, Слов’янська, Харкова, Одеси.

Графік додаткових рейсів:

Покровськ: 16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп

Львів: 23:50 – № 274/273 Львів – Полтава Півд.

Одеса: 22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Слов’янськ: 17:00 – № 274/273 Слов’янськ – Львів

Харків: 11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

Інші:

  • 04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьків-Пас.
  • 11:30 – №219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро

Час відправлення може змінюватись.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко на тлі загрози наступу російської армії закликав жителів регіону терміново залишити область.

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Джерело: Укрзалізниця

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