На 14 квітня Укрзалізниця призначила дев’ять додаткових евакуаційних рейсів.
Про це повідомляється на сайті УЗ.
Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси з Покровська, Слов’янська, Харкова, Одеси.
Графік додаткових рейсів:
Покровськ: 16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп
Львів: 23:50 – № 274/273 Львів – Полтава Півд.
Одеса: 22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Слов’янськ: 17:00 – № 274/273 Слов’янськ – Львів
Харків: 11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
Інші:
- 04:00 – № 229/230 Ужгород – Харьків-Пас.
- 11:30 – №219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро
Час відправлення може змінюватись.
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