Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада знала про підготовку вторгнення РФ в Україну, але очікувала початку війни не 24 лютого, а 22. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС.

– Ми усвідомлювали, що відбуватиметься на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували – це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії про це були, але в результаті ми вважали, що це буде інакше. Але сталося, як сталося. І звинувачувати нас, що ми не готувалися, абсолютно некоректно, – заявив Данілов.

Він також додав, що влада не могла вийти і публічно сказати населенню про те, що 22 лютого почнеться війна, оскільки це неприпустимо з погляду держуправління.

– Насправді вторгнення почалося о 3.40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Коли з 5.00 до 5.30 зібралися члени РНБО, у нас уже були заздалегідь заготовлені всі нормативно-правові документи, які ми повинні були ухвалити. І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, як це все відбувається, – сказав секретар РНБО.

За його словами, доказом підготовки української влади до російського вторгнення є те, що вже 50 діб Україна успішно відбиває напад російських військ.

Повідомляється, що 22 лютого ввечері в українських розвідників були докази того, що росіянам наказали наступати, проте пізніше російське командування змінило дату початку операції на 24 лютого.

Водночас розвідувальні агенції західних країн прогнозували, що Україна протримається під ударами військ РФ максимум протягом 21 доби.

Олексій Данілов стверджує, що пояснював делегаціям зі США, Британії та інших країн, що їхні розвідки враховують лише кількість танків, гармат тощо, намагаючись зважити паритет між українськими та російськими військами. Водночас вони не зважили на бажання українського народу відстоювати свою землю і захищати свою свободу.

Секретар РНБО уточнив, що 1 січня набув чинності закон Про національний опір, який допоміг створити батальйони територіальної оборони.

Також влада України заздалегідь підготувала плани щодо організованого видавання вогнепальної зброї теробороні на місцях.

Це все, як повідомляє Данілов, свідчить про підготовку українською владою до повномасштабної війни з Росією.