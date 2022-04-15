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Факти / Україна

Данілов розповів про ракетну програму України та випробовування Нептуна

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Данілов розповів про ракетну програму України та випробовування Нептуна

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів про ракетну програму України та випробування озброєння, що відбувалися протягом останніх років.

Про це секретар РНБО розповів у світлі подій із російським крейсером Москва, що нещодавно зазнав ударів ракетами Р-360 Нептун та затонув.

– Зважаючи на нагальність питання Президент ще на початку липня 2019 року визначив завдання стосовно розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року. У рамках програми було завершено проведення дослідних робіт за ключовими проєктами Вільха та Нептун. Була збільшена дальність їх застосування, і Вільхи та Нептуни були прийняті на озброєння. Було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей.

Протягом 2019 і 2020 років ДККБ Луч на полігоні в Одеській області провело успішні ракетні випробування модернізованої реактивної системи Вільха-М зі збільшеною дальністю ураження.

А у квітні 2020 року на полігоні Алібей був випробуваний комплекс крилатих ракет наземного базування – тепер вже знаменитий Нептун. У результаті всі надводні мішені були уражені.

У грудні 2021 року ДККБ Луч провело вогневі випробування універсальної зенітної ракети РК-10, яка має розміщуватися на наземних, морських та повітряних платформах.

У серпні 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо розвитку ракетного озброєння до 2031 року, і витрати на цю програму мають скласти понад 200 млрд грн, – написав Данилов в Facebook.

– Щодо проєкту Нептун: наказом Міністерства оборони України від 23.08.2020 № 292 береговий ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийнято на озброєння;

– також Міноборони продовжило у 2021 році виконання ДКР Нептун. Укладено додаткову угоду на виконання етапу створення комплексу корабельного базування та передбачено за держзамовленням відповідне фінансування виготовлення ракет до нього;

– виріб Р-624Р Вільха-Р прийнято на озброєння Збройних Сил України наказом Міністерства оборони України від 08.11.2019 № 567;

– виріб Р-624М Вільха-М– фінансування після 2019 року було збережено, завершені державні випробування, – повідомив Данілов.

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Фото: Офіс президента

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