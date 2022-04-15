Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра на 15 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

06:23 796/795 Дніпро – Лозова

14:26 41/42 Дніпро – Трускавець

16:39 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 797 Дніпро – Львів

17:30 232/231 Дніпро – Львів

23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.