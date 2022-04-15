Франція заявила у четвер, що її посольство в Україні повернеться до Києва зі Львова, куди воно було переміщене на початку російського вторгнення, повідомляє Agence France-Presse.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

– Ця передислокація відбудеться дуже скоро і дозволить Франції ще більше посилити підтримку України у всіх сферах, щоб протистояти війні, розв’язаній Росією 24 лютого, – йдеться у заяві МЗС.

Проте Франція продовжує радити своїм громадянам не повертатися до України, зокрема до Києва.

– Ми вважаємо, що повернення залишається немислимим для тих французів, які мешкали в Україні. Повернення французьких співвітчизників сьогодні залишається формально забороненим, — зазначили у вівторок в уряді Франції, наголосивши, що вся Україна залишається зоною бойових дій.

Франція надає підтримку Україні у вигляді військової техніки, гуманітарної допомоги та допомоги у розслідуванні зловживань, які, скоєні російськими військами щодо українських мирних жителів, на додаток до гуманітарної підтримки Польщі та Молдови, які приймають у себе багато українських біженців.

В останні дні ряд інших країн заявили, що знову відкриють свої посольства в Києві після виведення російських військ, які наступали на столицю, у тому числі посольства Чехії, Італії, Португалії та Туреччини, а також офіс Євросоюзу.