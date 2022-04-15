а 51-ту добу повномасштабної війни в Україні російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Минулої доби ворог намагався захопити Попасну та Рубіжне на Луганщині, але зазнав невдач.

Карта бойових дій в Україні на 14.04.2022

На Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без змін.

На Південнобузькому напрямку російський ворог намагається завезти обладнання для фортифікації своїх позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки тощо. Також окупанти продовжують ведення розвідки за допомогою безпілотників.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу Збройні сили України відбили вісім атак ворога, знищили чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

Окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети Нептун поцілили у крейсер Москва. Саме цей крейсер 24 лютого брав участь в атаці на острів Зміїний і саме цей корабель наш прикордонник відправив у відомому напрямку.

Напередодні голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що російський ракетний крейсер Москва догорає у водах Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 51-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW