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Факти / Україна

На Чернігівщині ворог атакував позиції українських прикордонників із мінометів

Юлія Соколова редакторка стрічки
Держприкордонслужба

У п’ятницю, 15 квітня, російські війська обстріляли позиції українських прикордонників у Чернігівській області.

За інформацією Державної прикордонної служби України, ворог застосував міномети в районі населеного пункту Сеньківка.

Російські загарбники вели мінометний обстріл з території РФ.

– На Чернігівщині ворог підступно атакує позиції прикордонників. Сьогодні о 08.25 та о 09.00 з території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості, прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка, – зазначили в ДПСУ.

Загалом з ворожої території було здійснено 13 пострілів.

На щастя, постраждалих серед прикордонників та мирних жителів немає.

Водночас над місцевістю, яку обстріляли війська РФ, увесь час кружляє ворожий безпілотник.

Варто зазначити, що на початку квітня Україна відновила контроль над кордоном у Чернігівській області. Тоді над військовим містечком Чернігівського прикордонного загону урочисто підняли прапор України.

Як розповідав очільник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, обстріли військ РФ серйозно пошкодили інфраструктуру містечка, де розташовано Чернігівський прикордонний загін.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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