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Факти / Світ

На Донбасі зірвано план з примусової мобілізації – розвідка

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Донбасі зірвано план з примусової мобілізації – розвідка

В ОРДЛО зірвано план примусової мобілізації, повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України у п’ятницю, 15 квітня.

– План з мобілізації 26 тис. “резервістів” з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати “гарматним м’ясом” в армії окупанта. Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане, – йдеться у заяві розвідки.

Повідомляється також, що з особовим складом, який все ж таки вдалося залучити, не проводяться ні навчання, ні інструктажі. Крім того, їх забезпечують непридатною для використання зброєю та амуніцією.

– Представники армії РФ, які проводять рекрутинг, обіцяють залучити “новобранців” у завдання забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг і військових об’єктів, поліпшення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО становлять найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, – наголошують у відомстві.

Крім того, як повідомляється, саме таких новобранців використовують для проведення “розвідки боєм” та виявлення позицій українських захисників.

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Фото: Depositphotos

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