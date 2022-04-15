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Факти / Україна

Російські військові намагаються імітувати вибори в окупованих містах та селах – Генштаб

Ілля Нежигай редактор стрічки
Знищена російська техніка_втрати техніки Росії

Російські диверсійно-розвідувальні групи викрадають або насильно забирають авто та одяг у цивільних, для проведення диверсій.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Військові повідомили, що протягом поточної доби на всіх напрямках воєнна ситуація суттєвих змін не зазнала.

– Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках, – повідомили у штабі.

У ЗСУ повідомили, що ворожа авіація продовжує авіаудари по Маріуполю, а навколо Харкова триває часткова блокада.

Водночас на Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, але успіху не мав.

– У порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Порушуючи правила ведення війни, диверсійно-розвідувальні групи ворога, для проведення диверсій на території України, викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів, – йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що російські окупаційні війська проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби, щоб придушити спротив українців.

Збройні сили України фіксують на Луганщині, де ворог тимчасово зайняв райони, використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

В окремих містах та селах російські окупанти намагаються імітувати вибори та незаконно призначати “органи місцевого самоврядування” з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Втім підрозділи Сил оборони України відзвітували, що продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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