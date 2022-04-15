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Факти / Україна

Російські загарбники залишили майже 1,5 млн українців без доступу до водопровідної води

Юлія Соколова редакторка стрічки
Кран з водою

Через розв’язану Росією повномасштабну війну сотні тисяч українців не мають зараз доступу до питної води.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Унаслідок дій російських окупантів жителі десятків українських міст частково або повністю не мають доступу до питної води. Через активні бойові дії у населених пунктах на Сході України виникла загроза знищення системи водопостачання, – зазначила вона.

Так, за даними Денісової, сьогодні майже 1,5 млн громадян в Україні залишилися без доступу до водопровідної води.

Крім того, понад 4,5 млн українців можуть втратити водопостачання внаслідок пошкодження електромереж і водопроводу під час бойових дій.

Через відключення електроенергії в українських населених пунктах зупиняються водяні насоси. А пошкодження трубопроводів під час обстрілів унеможливлює подачу води людям.

– Люди змушені використовувати воду з брудних джерел – річок, озер, навіть калюж, що призводить до зараження небезпечними інфекційними захворюваннями, – наголосила Денісова.

Складною є зараз ситуація в Донецькій та Луганській областях, де великі міста відрізані від водопостачання. І якщо пересохне водосховище у тимчасово окупованій Горлівці, 340 тис. людей можуть загалом залишитися без води.

У зв’язку з цим Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та закликала врахувати наведені факти.

– Дії РФ є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція). Відповідно до неї, держава-окупант зобов’язана за допомогою всіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення усіма необхідними ресурсами, зокрема водою, – нагадала Денісова.

Через повномасштабну війну в Україні може виникнути ситуація, коли зникне доступ до чистої питної води. Але для здоров’я дуже важливо дотримуватися нормального питного режиму. В Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розповіли українцям, як перетворити забруднену воду на питну. Покрокову інструкцію – читайте в матеріалі.

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Люди зливали воду з батарей, щоб пити - Алекс Якутов про блокадний Маріуполь

Джерело: Людмила Денісова

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Фото: Depositphotos

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