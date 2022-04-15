Росія дуже болісно переживає будь-які поразки, тому емоційно та ірраціонально відповідає в процесі бойових дій, зокрема, завдаючи ударів по українських цивільних об’єктах.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Ворог продовжує наносити ракетні удари по території України. Війна триває. На сьогодні є декілька дуже гарячих зон, де тривають гарячі бої. Скажімо на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається захопити Попасне і Рубіжне. У Попасному певний час тривають бої, але ЗСУ не дають можливості захопити (місто, – Ред.), тримають оборону, – повідомила заступниця міністра оборони.

За її словами, самі бої можуть тривати як кілька днів, так і кілька тижнів, бо це дуже тривалий процес протистояння.

Ганна Маляр розповіла, що Росія використовує дві різни тактики ведення війни: одна узгоджується з класичним військовим плануванням, яку більш-менш можна зрозуміти, коли друга тактика військ РФ – ірраціональна.

– Це схоже, що не військові приймають рішення, а приймає Путін, який не сприймає поради військових. Тому з їхнього боку частина рішень суто емоційні, які направлені чи на задоволення власних емоцій – помста чи образа, або створення психологічного тиску на українців та владу України, – сказала вона.

З прикладів таких дій, які можна розглядати як елементи шантажу, є заяви російського військово керівництва про використання ядерної чи хімічної зброї. Ці залякування, вважає Ганна Маляр, не слід сприймати легковажно, бо вони можуть стати реальністю.

Заступниця міністра оборони додала, що окупанти завдають ударів не лише по військово-промислових об’єктах, але й по об’єктах цивільної інфраструктури, що досить дивно, зважаючи на плани РФ захопити українські території та спробувати встановити тут квазіреспубліки, заявила Маляр.

Вона також прокоментувала потонулий російський крейсер Москва, інформація про знищення якого напередодні підтвердили у Міноборони РФ.

– Є прецеденти і ознаки, що російська сторона не може програвати. Емоційно для них це дуже складна історія, тому вони намагаються мститися. Друге – вони вважають, що це їхня земля, помилково, але вважають, тому розпоряджаються тут дуже вільно, наче господарі, – сказала Ганна Маляр.

Вона додала, що спроби російського керівництва атакувати свої міста, щоб потім у цьому звинуватити українську сторону – це старий радянський почерк, стилю якого відповідають чиновники, що засідають у Кремлі.

Фото: Ганна Маляр