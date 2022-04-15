У Бучі практично у 85% тіл усіх загиблих жителів є отвори від куль.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук в ефірі інформаційного телемарафону.

– Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від куль. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося у Бучі, – зазначив він.

Федорук стверджує, що 15 квітня, ймовірно, завершаться роботи з вилучення тіл загиблих городян на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного, де утворилася друга братська могила.

– Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути, – додав він.

Раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що у МКС є всі підстави вважати, що на території Україні, зокрема у Бучі та Бородянці, вчинено злочини, які підпадають під норми Римського статуту.

Він також запевнив, що докладе зусиль для встановлення контакту з РФ, аби розслідування було об’єктивним.