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Факти / Україна

У них немає шансів: Синєгубов про можливість військ РФ захопити Харків

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Харків після бомбування

Російські війська битву за Харків вже насправді програли. Вони це зрозуміли ще в перший тиждень війни.

Таку думку висловив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Окупанти тут втратили досить велику кількість живої сили, дуже багато броньованої техніки, авіації. І якщо ми втримали місто ще тоді, то зараз оборона Харкова в рази сильніша. Тому в них просто немає шансів, – пояснив він.

Олег Синєгубов додав: якщо окупанти все ж вирішать штурмувати Харків, то їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, які вже є на місці. А зібрати таку кількість їм буде вкрай непросто.

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Також Синєгубов зауважив, що не можна виключати наміри росіян захопити всю Харківську область. Але і до такого сценарію в регіоні цілком готові.

Голова ОВА пояснив, що українські військові не зменшують своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де вже вистояли. Вони лише зміцнюють свої позиції.

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Фото: УНІАН

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