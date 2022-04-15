У США вважають, що війна України з Росією триватиме до кінця 2022 року – CNN

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав європейським союзникам, що Сполучені Штати вважають, що російська війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

Про це пише CNN з посиланням на двох європейських чиновників.

Уточнюється, що офіційні особи США та Європи дедалі частіше вважають, що швидкого кінця конфлікту не буде.

Багато хто з офіційних осіб, які розмовляли з CNN, підкреслили, що важко точно передбачити, як довго може тривати війна, але кілька офіційних осіб заявили, що немає жодних ознак того, що кінцеві цілі президента Росії Володимира Путіна змінилися, і малоймовірно, що він піде на дипломатичні переговори, якщо не зіткнеться з військовою поразкою.

Ця думка помітно відрізняється від тієї, якої дотримувалася влада Заходу спершу – вони очікували, що Росії вдасться захопити Київ за кілька днів.

Тепер там підкреслюють невдачі Москви на полі бою.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван стверджує, що бойові дії продовжуватимуться “місяці або навіть довше”, тоді як два інших європейських чиновники заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призведуть до тупикової ситуації.

Ентоні Блінкен сказав, що “обговорив зі своїми колегами занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі обговорення оберталися навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше”.

У Британії закликають подвоїти підтримку України зброєю: так, британський міністр у справах Європи та Північної Америки Джеймс Клеверлі заявив цього тижня, що до початку нових російських бойових дій на Донбасі можуть пройти тижні, заявивши журналістам, що “є вікно можливостей, і я думаю, що саме тому природа нашої підтримки настільки важлива, що ми надаємо зброю, обладнання, яке потрібне українцям для виконання тієї роботи, яку вони мають виконувати”.

Офіційні особи США розглядають додаткову військову підтримку України цього тижня як один із варіантів, але кажуть, що частина того, що спонукало подвоїти ставки – і додаткову підтримку – це зусилля українців на полі бою.

Другий високопосадовець Держдепартаменту сказав, що американська влада нібито багато зробила, тому “ми справді віримо і завжди вірили в наших українських партнерів”, додавши, що українці використали певні системи озброєнь “з великим ефектом”.

Офіційні особи також визнають, що громадськість може втомитися від постійної підтримки України, і їй доведеться нагадати, що бездіяльність коштуватиме ще дорожче.